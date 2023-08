Cooperarci

Migranti, a Pozzallo il primo centro espulsioni. A Lampedusa, invece, ancora sbarchi

A Lampedusa la scorsa notte sono arrivati nuovi migranti. Quattro gli sbarchi con 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani, e guineani. Le carrette, tutte salpate da Sfax in Tunisia, sono state soccorse dalla motovedetta Cp310 della Guardia costiera. Nel frattempo aumenta la pressione sull’hotspot di contrada Imbriacola che, nonostante la sua capienza molto limitata, adesso conta 2.278 ospiti. Previste per stamattina le operazioni di trasferimento di 600 nordafricani che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy atteso in serata a Porto Empedocle. Altre 150 persone invece verranno spostate in serata sempre verso Porto Empedocle. Ieri sull’isola ci sono stati altri 14 approdi per un totale di 531 persone.

Arrivano anche buone notizie dal fronte migrazione. Stando a quanto si apprende dai colleghi di Repubblica, a Pozzallo, nel Ragusano, è stato individuato il primo centro per le espulsioni accelerate alla frontiera per chi arriva da paesi sicuri. Una struttura che potrà ospitare fino a 84 migranti, arrivati in Sicilia e con poche probabilità di ottenere il permesso di soggiorno. Il governo starebbe lavorando all’autorizzazione delle procedure.