Lancia sassi contro la banca d’Italia di Catania: arrestato un 30enne

Sassi scagliati contro la sede della banca d’Italia di Catania, in piazza della Repubblica. Per bloccare il 30enne sono intervenuti i carabinieri. L’uomo, un cittadino di origine africana, secondo quanto riferito dai militari, molto probabilmente era in stato di alterazione psichica. Dopo avere tentato di danneggiare l’edificio sede dell’istituto bancario, il 30enne avrebbe reagito con violenza all’arrivo dei carabinieri, minacciandoli con una bottiglia di vetro. Nel corso dell’intervento, a seguito di una breve colluttazione, uno dei militari è rimasto lievemente ferito a una mano, senza che la lesione fosse riconducibile all’uso di quell’oggetto.

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri del Nas, disarmato e messo in sicurezza. Riportata la situazione sotto controllo, il 30enne è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, ma anche per danneggiamento aggravato di beni dello Stato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il provvedimento.