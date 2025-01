Nessuna sicurezza per gli operai e un lavoratore in nero: sanzione da oltre 50mila euro per il titolare di un cantiere edile

Nessun piano per la sicurezza. E pure un lavoratore in nero. Mancanze che costeranno una denuncia e oltre 50mila euro tra ammende e sanzioni al titolare di un cantiere edile allestito a Giardini Naxos, nel Messinese. Il tutto a seguito di un controllo dei carabinieri che ha evidenziato l’assenza di idonei dispositivi di protezione individuale per gli operai e il mancato rispetto delle norme in materia di ponteggi e piattaforme per evitare il pericolo di caduta dall’alto. Durante i controlli, inoltre, i militari hanno anche scoperto la presenza di un lavoratore in nero. L’attività del cantiere è stato sospesa, con l’obbligo di regolarizzare nei tempi previsti la posizione del lavoratore.