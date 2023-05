Santa Maria Licodia, auto esce di strada e fa un volo di oltre tre metri

L’ncidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Santa Maria Licodia, in via Alcide De Gasperi. Il conducente di una Citroen C3, un 21enne di Paternò, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva, sfondando la recinzione e il muretto in cemento armato che delimita la strada.

L’auto ha terminato la sua corsa in un terreno privato, ribaltata dopo un volo di oltre tre metri. Il giovane è uscito quasi illeso dall’auto, distrutta dall’impatto e ha chiamato i propri familiari. Per lui solo qualche escoriazione. Stamattina sono iniziati i lavori per rimuovere l’auto e mettere in sicurezza la curva.