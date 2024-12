Sant’Alessio, muore dopo essere stata investita da uno scooter guidato da un 17enne

È morta all’ospedale di Taormina, dov’era ricoverata, Catena Russo. La 58enne che ieri sera è stata investita da uno scooter lungo la strada statale 114, in territorio di Sant’Alessio Siculo in provincia di Messina. Russo, a quanto pare mentre attraversava la strada, è stata travolta dal mezzo a due ruote guidato da un 17enne. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud la donna avrebbe riportato la frattura della gamba destra e un trauma cranico rendendo necessario il trasferimento, in codice rosso, all’ospedale di Taormina. La 58enne era originaria di Roccafiorita ma viveva con la famiglia a Santa Teresa di Riva. Il 17enne, invece, è residente a Furci Siculo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.