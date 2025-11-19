Foto di Basilica Cattedrale Sant'Agata V.M. - Catania

Un reset totale di circoli e associazioni di Sant’Agata, in modo da potere ripartire da zero. L’arcivescovo di Catania Luigi Renna ha deciso di commissariare tutti i circoli e le associazioni agatine che ogni anno organizzano i festeggiamenti della Patrona, spiegando che non si tratta di un atto punitivo ma della volontà di impostare un nuovo percorso condiviso. A guidare la fase di transizione sarà il parroco della Cattedrale, Barbaro Scionti, nominato coordinatore.

Circoli e associazioni di Sant’Agata: la decisione

La decisione, formalizzata in una lettera inviata lo scorso 1 novembre, arriva con parole nette: «Il commissariamento non è un atto di sfiducia, ma il voler ricominciare tutti dallo stesso punto. Chi manifesterà interesse potrà contribuire a far rinascere le associazioni secondo lo spirito voluto dal beato Giuseppe Dusmet». La Diocesi ha già fissato la road map. Il nuovo corso partirà il 26 novembre, nella chiesa di San Biagio di Sant’Agata alla Fornace, luogo simbolico del culto agatino. Qui inizierà una catechesi rigorosa, con tanto di registro delle presenze.

Socio di devozione e socio effettivo

Il tesseramento scatterà invece l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e prevede due percorsi distinti: il socio di devozione e il socio effettivo, quest’ultimo obbligato a partecipare alle iniziative per tutto l’anno con un massimo di tre assenze consentite. Solo i soci effettivi avranno diritto di voto attivo e passivo. Una riorganizzazione profonda che guarda già al 2026, anno in cui la festa di Sant’Agata – una delle celebrazioni religiose più seguite al mondo – si presenterà con un assetto rinnovato e regole più stringenti.