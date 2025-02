Sanremo 2025, Marcella Bella: «Mi sono appena svegliata e ho saputo che sono arrivata ultima»

Foto della pagina Facebook Marcella Bella

«Mi sono appena svegliata e ho saputo di questa cosa. L’ultimo posto porta una fortuna pazzesca!». Lo ha detto stamattina all’emittente radiofonica Rtl 102.5 la cantante catanese Marcella Bella. Intervistata a proposito della sua esperienza a Sanremo 2025, l’artista siciliana ha detto che ieri sera è «andata a letto a mezzanotte», cosa che quindi non le ha permesso di conoscere la classifica finale del Festival prima di stamattina. Bella, che nel corso della sua carriera ha più volte partecipato a Sanremo, quest’anno è tornata in gara e lo ha fatto con il brano Pelle diamante. «Sapevo di portare una canzone al di fuori del mio repertorio classico – ha detto l’artista nell’intervista – sapevo di rischiare, ma il mio obiettivo era avvicinarmi alla contemporaneità, fare qualcosa per essere più vicina ai giovani e alle donne. Mi dispiace aver deluso chi si aspettava qualcosa di più melodico». Bella sembra aver preso bene l’ultimo posto: «In tutta la mia lunga carriera non sono mai arrivata ultima da nessuna parte, ma ci vuole una prima volta». Durante l’intervista radiofonica ha anche commentato la vittoria di Olly.

«Immaginavo vincesse Olly – ha detto – Aveva tutti i numeri per vincere, aveva una bella canzone. È chiaro che il gusto del pubblico va a una canzone popolare a un giovane fresco e simpatico, ed era ovvio che fosse lui. Appena l’ho sentito e visto, ho detto: “Questo vince”. Sapevo – ha aggiunto Bella – che non avrebbero vinto né Cristicchi né tutti gli altri che erano stati previsti». Nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, Marcella Bella – accompagnata da un duo di giovani violinisti (i Twins Violins) ha eseguito L’emozione non ha voce, canzone resa nota da Adriano Celentano e scritta da Mogol per quanto riguarda il testo e da Gianni Bella, fratello di Marcella, per quanto riguarda la musica. Durante la quarta serata di Sanremo Gianni Bella era presente in platea e ha ricevuto la standing ovation del pubblico.