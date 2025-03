Asp di Trapani, il direttore amministrativo Palazzolo si insedia come «sostituto del direttore generale»

Foto di ministero della Salute

Il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Danilo Faro Palazzolo, si è insediato questa mattina come «sostituto del Direttore generale». Lo riporta una nota diffusa dall’ufficio stampa della stessa Asp. «Lo scorso 25 settembre, infatti – continua la nota – il direttore generale (Ferdinando Croce, ndr) lo aveva delegato, ai sensi del decreto legislativo n.502/1992, “alle funzioni di legale rappresentante dell’azienda in caso di assenza o impedimento”. Palazzolo, dal 9 settembre 2024 direttore amministrativo aziendale, è un dirigente di lungo corso dell’Asp Trapani, dove ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di direttore dell’Unità operativa complessa Servizi di staff e dell’Unità operativa complessa Risorse umane. In passato – conclude la nota – ha anche guidato la direzione amministrativa dell’Asp di Caltanissetta». Questo passaggio avviene dopo che la Regione siciliana ha sospeso il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, in seguito alla vicenda dei 3300 esami istologici non consegnati.