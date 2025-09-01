San Leone, alcolici venduti a minori: sanzionato gestore di un bar

I carabinieri hanno multato con una sanzione da mille euro il gestore di un bar di San Leone, frazione balneare di Agrigento, dopo avere accertato la vendita di bevande alcoliche a minorenni. L’uomo, un 45enne del posto, è stato segnalato a seguito dei controlli effettuati dai militari nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza dei locali pubblici.

Sempre a San Leone, i carabinieri hanno fermato un 19enne trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane segnalato alla prefettura quale assuntore.