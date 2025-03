San Gregorio di Catania, non si trova un anziano di 90 anni: in corso le ricerche

Un uomo di 90 anni è scomparso a San Gregorio di Catania. Si chiama Giuseppe Longo e stamattina, intorno alle 11, è uscito di casa a piedi (l’abitazione si trova in via Scuole). La segnalazione arriva da Penelope Sicilia, la divisione regionale dell’associazione Penelope Italia, che si occupa di persone scomparse. Al momento della scomparsa, Longo indossava un cappello marrone a quadretti scozzese e un giubbotto marrone scuro. L’anziano non ha con sé il cellulare. Chi dovesse avvistarlo chiami subito il 112.