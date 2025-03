Rinviato a giudizio l’ex rettore dell’Università di Messina. Con lui l’ex direttore generale dell’Ateneo e quattro imprenditori

Rinviati a giudizio. L’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, l’ex direttore generale dell’Ateneo, Francesco Bonanno, e quattro imprenditori sono stati rinviati a giudizio nell’ambito dell’udienza preliminare per l’inchiesta sui rilievi mossi nel 2022 dall’Autorità nazionale anticorruzione all’Università di Messina in relazione ad appalti per lavori e forniture. La giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio al 4 giugno davanti al giudice monocratico. A vario titolo sono state contestate le accuse di turbativa d’asta e di falso. Accolto il patteggiamento a dieci mesi e 600 euro per due imprenditori, Daniele Renna e Raffaele Olivo.