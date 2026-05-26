Foto da Istituto italiano di cultura

A Salina Il Postino si fa teatro. Per la prima volta il film con Massimo Troisi sarà rappresentato con un’opera teatrale che sarà messa in scena nella piazzetta Pollara dell’isola di Salina. Un omaggio al capolavoro cinematografico.

Il Postino si fa teatro a Salina

È tra le novità della 15esima edizione di Marefestival-Premio Troisi, presentata questa mattina a palazzo dei Normanni dal direttore artistico Massimo Cavaleri, alla presenza del direttore di Sicilia Film Commission Nicola Tarantino. Dal 12 al 14 giugno Salina sarà capitale del cinema tra proiezioni, spettacoli e incontri, con un cast di ospiti d’eccezione, a cominciare dalla madrina del festival Maria Grazia Cucinotta.

Gli ospiti di Marefestival-Premio Troisi

Tra gli altri importanti ospiti: Giancarlo Giannini, Cristina Capotondi, Chiara Francini, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, Aurora Quattrocchi, Marco Risi, Vincenzo De Lucia e tanti altri. Durante il festival verrà anche inaugurato il nuovo porto di Malfa, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Altra novità assoluta sarà la presenza a Salina di Gerardo Ferrara, storica controfigura di Massimo Troisi durante le riprese de Il Postino. A portare in scena l’opera teatrale, in programma il 14 giugno, sarà la compagnia Tabularasa di Milazzo.