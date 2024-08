Salina, detenzione e spaccio di droga: arrestato un 35enne

In casa c’erano droga e strumenti per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Per questo motivo a Salina, isola dell’arcipelago delle Eolie, un 35enne è stato arrestato dai carabinieri. A casa dell’uomo i militari hanno trovato oltre 23 grammi di Mdma (una droga sintetica nota anche come Ecstasy) – di cui 19 grammi in cristalli e suddivisi in varie confezioni e quattro grammi suddivisi in sette pasticche – oltre a una modica dose di hashish: tutto era nascosto nei mobili della cucina.

Inoltre è stato trovato materiale per il confezionamento e per la lavorazione della droga, oltre a un bilancino di precisione intriso di residuo di droga. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. La droga è stata sequestrata e inviata in laboratorio per le analisi che si fanno in questi casi.