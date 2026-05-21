Foto di Città metropolitana di Catania

Sabato 23 maggio torna la Notte europea dei musei, iniziativa promossa dal ministero della Cultura francese con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’ICOM e dell’UNESCO. Anche la Città Metropolitana di Catania aderirà all’evento con l’apertura straordinaria serale dei musei del Centro culturale Le Ciminiere. Per l’occasione il museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943, il museo del Cinema e il museo degli antichi strumenti di scrittura resteranno aperti fino alle 23, con ultimo ingresso alle 22. Il ticket d’ingresso avrà un costo simbolico di un euro, escluse le gratuità previste dalla legge.

Nuova installazione immersiva

Nel corso della serata sarà inaugurata una nuova installazione all’interno del museo dello Sbarco in Sicilia: la riproduzione in scala reale di un mezzo anfibio utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale, realizzata dallo scenografo Vito Giuffrida. L’allestimento sarà accompagnato da effetti sonori, immagini storiche e simulazioni del movimento del mare per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva. Al museo del Cinema, nella nuova sala Cinema Paradiso, verranno proiettati filmati dedicati al rapporto tra la Sicilia e il Neorealismo cinematografico.

Trantino: «Occasione per vivere la cultura»

Previsti anche laboratori dedicati alla scrittura nel museo degli antichi strumenti di scrittura. «Questa apertura straordinaria rappresenta un’occasione importante per permettere a tutti di vivere e conoscere i musei delle Ciminiere attraverso esperienze immersive e coinvolgenti», ha dichiarato il sindaco metropolitano Enrico Trantino.