In un periodo in cui saltano sempre più agli occhi i legami tra la politica e gli eventi di promozione territoriale, dalle sagre alle manifestazioni sportive, i riflettori sono spesso puntati sulle capacità organizzative e sulla effettiva riuscita di ogni singolo evento, specie se vede l’Assemblea regionale siciliana tra i «partner istituzionali». Motivo per cui, il caso curioso della Run2Castles fa notizia. Si tratta di una gara podistica, giunta alla sua quarta edizione, che congiunge il castello normanno di Aci Castello, dove è prevista la partenza, al castello Ursino di Catania. Dieci chilometri e mezzo di corsa tra monumenti e bellezze del territorio, «un unicum in Italia nel suo genere», come si legge nei comunicati ufficiali, che ha attratto un buon numero di partecipanti.

«I numeri promuovono già, alla vigilia, la quarta edizione con il record di 500 iscritti – spiegava l’organizzazione – Un significativo 25 per cento in più, rispetto allo scorso anno, che costituisce il segnale più importante della crescita esponenziale della Run2Castles in questi anni». E la conferenza stampa aveva concesso un momento di gloria per tutti: per l’organizzazione dell’Asd Sport Extreme Triathlon e per gli sponsor politici, con la presenza a favore di macchine fotografiche di Giuseppe Castiglione, deputato regionale di riferimento, che – si legge sempre da comunicato – «da sempre vicino alla gara», ha ringraziato «il presidente Galvagno, ringrazio Mario Lombardo per aver realizzato questa straordinaria scommessa sportiva che lega passione, storia, due comuni come Aci Castello e Catania, con un numero di partecipanti eccezionale. Abbiamo bisogno sempre più di eventi così importanti che valorizzano il territorio».

Cosa poteva andare storto? Beh, per esempio le autorizzazioni necessarie a far chiudere al traffico le strade lungo il percorso della gara. E così, a neanche 36 ore dalla partenza – prevista per il sei gennaio – e poche ore dopo la conferenza stampa di presentazione, arriva la nota: «Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti che, in virtù della comunicazione ricevuta del rigetto dell’istanza di sospensione temporanea della circolazione ricevuta dalla Prefettura di Catania, la Run2Castles in programma lunedì 6 gennaio è RINVIATA a domenica 12 gennaio p.v.». Un disguido tecnico, forse, cose che accadono, certo. MeridioNews ha cercato una spiegazione da parte dell’organizzazione, senza purtroppo riuscire a parlare con loro. Chi ha parlato è stato invece l’assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi. «Abbiamo le stesse informazioni – dice – Sono in attesa di aggiornamenti, vorrei saperne di più, ma al momento posso solo dire che non è di certo stata una responsabilità del Comune».

Il mistero rimane, intanto sui social le reazioni si inseguono, tra chi lamenta l’impossibilità di presenziare all’evento nella nuova data – come l’utente che scrive «questo è un grosso disagio per chi ha pagato il pettorale, ha dovuto chiedere un giorno di ferie e probabilmente non potrà esserci giorno 12» – e chi parla di «brutta figura per l’immagine della città», fino ad arrivare a chi si interroga su come sia stato possibile un disguido del genere con una manifestazione organizzata a ottobre.