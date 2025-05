Catania, confiscati beni per 2 milioni agli eredi di Giovanni Fraschilla

La polizia di Stato di Catania ha eseguito un decreto di confisca di secondo grado nei confronti degli eredi di Giovanni Fraschilla, noto pregiudicato deceduto, già indagato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento, emesso dalla corte d’Appello etnea, conferma la precedente confisca disposta dal tribunale di Catania nel luglio 2023, che a sua volta ratificava il sequestro avvenuto sei mesi prima. Gli eredi avevano impugnato la misura sostenendo l’assenza del requisito della pericolosità sociale al momento dell’adozione del provvedimento, poiché la sorveglianza speciale era già stata revocata.

Tuttavia, la corte ha rigettato il ricorso, stabilendo l’autonomia tra le misure di prevenzione patrimoniali e personali e ribadendo la legittimità della confisca anche post mortem, in quanto i beni erano stati acquisiti in un periodo in cui Fraschilla risultava socialmente pericoloso. Il patrimonio oggetto della confisca comprende due immobili nel quartiere catanese Nesima e due imprese commerciali, per un valore stimato di circa 2 milioni di euro.