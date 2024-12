Podismo: trofeo Luigi Cacopardi, nella 10 chilometri vittoria per Luigi Spinali e Valerie Anne Woodland

Sono Luigi Spinali e Valerie Anne Woodlan i vincitori della 10 chilometri di Capo Peloro – VIII trofeo Luigi Cacopardi. La gara di podismo, organizzata dall’associazione sportiva Torre Bianca, era anche la penultima prova del circuito Sicily Bronze Races 2024. Pioggia e vento non hanno fermato i quasi 400 atleti che hanno tagliato il traguardo dopo avere affrontato un percorso su giro unico, nello scenario proposto dalla riserva della laguna di Capo Peloro, tra Ganzirri e Torre Faro, fino al pilone. Spinali, portacolori della Monti Rossi Nicolosi, ha concluso con il tempo di 31 minuti e 5 secondi. Secondo gradino del podio per Francesco Nucera, Universitas Palermo, in 32′ e 28″. A completare il podio Enrico Schiavino, compagno di squadra di Spinali nella Monti Rossi Nicolosi, con il tempo di 32’37. Nella gara femminile Woodlan (Podistica Messina) ha coperto i 10 chilometri di gara in 41 minuti e 39 secondi. Secondo posto per Teresa Latella (Podistica Messina) in 43’31, e terzo gradino del podio per Desiree Cugnata (Athlon Kamarina) in 44’01”.

«Oggi è stata una giornata fantastica – spiega al termine della gara il vincitore Luigi Spinali – Non è facile trovare in Sicilia un percorso su giro unico e ci tenevo ad essere presente. Dopo il 4 chilometro ho fatto un cambio di ritmo secco riuscendo a costruire il vantaggio sui miei avversari. Pazienza per la pioggia e il vento ma noi atleti siamo abituati a soffrire». «Sono contentissima nonostante il brutto tempo, durante il riscaldamento abbiamo preso tanta acqua ma durante la gara ha smesso. Sono riuscita a fare una bella gara in un posto stupendo ed unico nel suo genere», commenta Valerie Anne Woodland.