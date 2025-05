Rob Maria Huijben Uiben è il sub olandese morto per recuperare il Bayesian

Si chiamava Robcornelis Maria Huijben Uiben, il 40enne olandese morto durante le operazioni di recupero del Bayesian. Al momento ci sono diverse ipotesi sulla causa del decesso al vaglio degli esperti al lavoro, ma pare che il sub sia morto a causa di un malfunzionamento della bombola di ossigeno, forse uno scoppio.

Secondo una prima ispezione sul corpo, però, non ci sarebbero lesioni né ustioni. Quindi, potrebbe anche essere stato colto da un malore mentre si trovava sotto acqua. Gli operai stavano lavorando per eseguire le operazioni preparatorie per recuperare il relitto.