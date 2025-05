Speciale oroscopo dal 10 maggio 2025: con Mercurio in Toro, le comunicazioni si fanno pratiche

Mercurio arriva in Toro e gestisce la comunicazione in maniera molto più pratica e lucida, meno aerea sicuramente, con meno parole ma maggiore attenzione ai fatti e a tutto ciò che si rende veramente utile e necessario. I segni di Terra ne verranno avvantaggiati, e compiranno ottime valutazioni; quelli di Aria ne saranno rallentati, ma la prenderanno come una vacanza mentale; mentre i Fuoco si troveranno a doversi fidare dell’istinto e gli Acqua prenderanno coscienza anche di verità scomode.

ARIETE

Questo passaggio di Mercurio si porta via i pensieri in più di voi Ariete: vi lascia più liberi, vi fa sentire meno obbligati a razionalizzare tutto. L’esigenza di ascoltare il cuore, con Venere che transita nei vostri gradi, si fa pregnante e spegnerà proprio l’analisi della realtà. Con questo segnale, Mercurio diventa semplicemente pragmatico e vi esorta ad aggiustare le finanze e a non elucubrare troppo sui sentimenti: altrimenti si chiamerebbero ragionamenti.

TORO

Protagonisti di questo passaggio di Mercurio, ecco che vi preparate a ricevere il Dio dai calzari alati con grande fiducia e forza: Mercurio è un pianeta che contenete bene e che riuscite a fare muovere il necessario. L’unico problema è che quadrerà a Marte in Leone e a Plutone in Acquario, scatenando un’incomunicabilità con alcuni elementi della vostra vita. Siete a un passo dalla svolta, quella per cui avete tanto faticato, non commettete l’errore di dire più di quanto non serva, e non recriminate su fattori che ormai appartengono al passato.

GEMELLI

Il vostro pianeta si ferma un po’, ma vi dispiace davvero? Sappiate che basta già Giove e una serie di transiti a creare il dinamismo di cui avete sempre bisogno. E sarebbe bello se gli accadimenti che vi coinvolgono imparaste a viverli così, senza pensieri ulteriori o inutili rovelli della mente. Per voi Gemelli, sarà così questo passaggio di Mercurio in Toro: una vacanza mentale e un lasciarsi andare ai sentimenti con molta disinvoltura. Godetevi il transito.

CANCRO

Si tratta sicuramente di un aiuto, per cercare di ristabilire gli equilibri che voi Cancro spesso vi fate sfuggire di mano. Il cielo astrologico è davvero intenso e questa posizione, per quanto vi voglia aiutare, non potrà fare molto con i contrasti di Marte e i dubbi di Plutone. Alti e bassi nella comunicazione affettiva, e qualche scontro prevedibile per ragioni che cozzano con quelli del partner o dei familiari.

LEONE

Il transito non solo non aiuterà voi Leone, ma addirittura potrà creare degli eccessi proprio con il Marte che voi ospitate nei vostri gradi, contro il quale Mercurio striderà molto. Il tutto si concentrerà nell’ambito lavorativo, dove potreste manifestare alcune insofferenze per lungaggini o per ritardi di configurazioni professionali che attendete da tempo. Sarà necessario contenervi, visto che la comunicazione generale intorno a voi non sarà felice e potrebbero saltare fuori anche dei dissapori malcelati. In amore ci penserà Venere a starvi vicino.

VERGINE

Finalmente il vostro pianeta è in trigono per voi Vergine, ed eccovi di nuovo molto più sereni. Anche se non sarà un transito risolutivo o forte, poiché fortemente contrastato dalla quadratura di Marte e da quella di Plutone, almeno vi garantirà prospettive e tempistiche rassicuranti sui progetti, sui pagamenti, su tutto ciò che insomma vi volevate sentire dire nell’ambito pratico. Mentre su un piano un po’ più sentimentale potreste sentire determinante la presenza e il sostegno di un fratello o un amico,. Arrivano intanto delle ottime proposte da lontano.

BILANCIA

La buona notizia, per voi Bilancia, è che Mercurio finalmente smette di opporsi ai vostri gradi, lasciandovi un po’ più liberi di esprimervi. Sarà un transito che dovrà farvi prendere delle decisioni, importanti proprio perché la bella Venere non vi aiuterà in opposizione: non potrete essere diplomatici come vorreste e per questo temporeggerete un po’, ma ci sarà modo di riuscire a confrontarsi con colleghi o collaboratori e scambiare pareri sull’andamento delle cose che coinvolgono tutti.

SCORPIONE

Questo transito di Mercurio in Toro risulterà particolarmente complicato, non solo perché è di per sé un’opposizione, ma perché coinvolge anche la doppia quadratura di Marte in Leone e di Plutone in Acquario. Molti di voi dovranno fare del vostro meglio per riuscire a portare a termine delle decisioni importanti, anche a costo di perdere qualcuno o qualcosa che ormai sembra essere però più un’abitudine. Non sforzatevi di comunicare per forza delle ragioni o delle spiegazioni non dovute, rischiereste di complicare le situazioni.

SAGITTARIO

Perdete il trigono di Mercurio con questa nuova configurazione e troverete meno razionalizzabile tutto, ma non vi servirà ancora progettare o pensare a cosa e come è meglio fare, per far si che i vostri progetti godano di serena riuscita. Il vostro campo di azione sembra infatti necessitare di riposo mentale, ed essere vissuto in maniera placida e attendista: dovrà insomma passare un po’ di tempo e tutto ciò per cui avete lavorato comincerà a configurarsi. Rilassatevi e, invece di piangere Mercurio andato via, godetevi il meraviglioso trigono di Venere con cui starete bene in amore.

CAPRICORNO

Mercurio in Toro è un elemento molto positivo per voi Capricorno, e certamente troverete che i pensieri si fanno più fluidi e leggeri. La doppia quadratura a cui però andrà incontro il pianeta vi spingerà a fare meglio, a rendervi subito conto di dove non investire, e a non confondere i progetti con le ambizioni. Tempi diversi per tutto e le sfaccettature dei dialoghi sembrano rivelarvi la poca affidabilità delle cose: non rimanetene delusi, ma siate fieri del fatto che eviterete complicanze, anche se avreste voluto che alcune condizioni fossero diverse.

ACQUARIO

Il vostro cielo non gode di una grande simpatia per questo transito, peraltro ostacolato da Plutone ospite nei vostri gradi. Per un po’ ci saranno dubbi e incertezze su molte faccende della vostra vita, ma la bella Venere e la potenza di Plutone vi aiuteranno a gestire al meglio le cose e a comprendere che la vostra inventiva vi salva sempre da tutto. Molti di voi rinunceranno a farsi capire da persone che sentiranno distanti, per altri sembra un periodo di chiarimenti di cose che appartengono al passato.

PESCI

Per voi Pesci il transito è amico, pure se non renderà al meglio per tutta la sua durata per via delle quadrature con Marte e Plutone. Il cielo vi vuole assolutamente vigili ed efficienti, e sarete anche in grado di comunicare cose poco piacevoli a chi non voleva sentirle da tempo, ma per il bene comune sarete proprio disposti a rischiare qualche tensione. Sotto questo transito, avrete l’esigenza di chiarezza da parte di tutti, che venga rispettata la parola data e che le promesse vangano infine mantenute.