Foto della pagina Facebook Run2castles

Dopo le polemiche sul suo annullamento – con la successiva ammissione di colpa e le scuse da parte dell’organizzatore – per la corsa podistica Run2Castles era stata trovata una nuova data: domenica 12 gennaio. La gara – per la quale è previsto un percorso di 10,5 chilometri – partirà alle 9 dal castello di Aci Castello, nel Catanese, e si concluderà al castello Ursino di Catania. Oltre alla gara per atleti e atlete senior, la competizione prevede lo svolgimento anche di una versione dedicata alle categorie giovanili: si chiama Run2Castles young e si terrà sabato 11 gennaio. In vista di quello che, quindi, sarà il giorno in cui la gara effettivamente si terrà, il Comune di Catania ha diffuso le informazioni relative alla viabilità delle zone che saranno interessate dalla manifestazione sportiva.

«L’Ufficio Traffico urbano e Mobilità – dice la nota del Comune – ha emesso provvedimenti di circolazione validi in determinati orari e comunque sino a cessate esigenze. In particolare è istituito con effetto limitato a sabato 11 gennaio, dalle 13 alle 16, il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i mezzi delle Forze dell’ordine, di soccorso in emergenza e i mezzi dell’organizzazione, in queste vie e piazze: via Grimaldi, da via Plebiscito a piazza Federico di Svevia, via Bufalo, da via Plebiscito a piazza Federico di Svevia, piazza Federico di Svevia. Nelle stesse aree è previsto, sabato dalle ore 11 alle ore 16, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli esclusi gli autorizzati», dice la nota.

«Con effetto limitato a domenica 12 gennaio, il provvedimento dispone dalle 8 alle11 il divieto di transito (con la sospensione temporanea della circolazione in occasione del passaggio dei partecipanti) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi delle Forze dell’Ordine, di soccorso in emergenza e i mezzi dell’organizzazione, in queste aree: via Acicastello, via Acicastello (pista ciclabile), viale Artale Alagona (pista ciclabile), viale Ruggero di Lauria (pista ciclabile), viale Africa, piazza Papa Giovanni XXIII, via VI Aprile (passiatore), via Cardinale Dusmet, via Porticello, via Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia. Inoltre – continua la nota del Comune di Catania – dalle 6 alle 11 di domenica è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i mezzi delle Forze dell’ordine, di soccorso in emergenza e i mezzi dell’organizzazione, in via Cardinale Dusmet, corsia sud della semicarreggiata sud, da via Porticello a piazza dei Martiri. Sempre domenica, dalle 8 alle 11, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli esclusi gli autorizzati, in piazza Federico di Svevia carreggiata ovest lato est, dal fronte civico 79 al fronte civico 69», conclude la nota.