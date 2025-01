La gara podistica annullata a Catania, l’organizzatore: «Mi assumo le responsabilità di quanto è successo: mi è sfuggita una Pec»

«Mi assumo le responsabilità di quanto è successo: mi è sfuggita una Pec». Lo dice al nostro giornale Mario Lombardo (Asd Sport Extreme Triathlon), organizzatore della Run2Castles. Si tratta della gara podistica che domani, lunedì 6 gennaio, sarebbe dovuta partire dal castello di Aci Castello e si sarebbe dovuta concludere al castello Ursino, a Catania. «Fino a venerdì avevamo tutto in regola, con tanto di carte – dice Lombardo a MeridioNews – poi è arrivata la comunicazione da parte della Prefettura, perché mancava una comunicazione alla Regione, prevista per legge se una gara coinvolge più di un Comune. È stato un mio errore», ci tiene a precisare l’organizzatore. La gara è stata rinviata al 12 gennaio. «Posso però dire che quanto prima creeremo un form per poter rimborsare interamente la quota di iscrizione a chi non potrà partecipare alla gara il 12, anche se ha ritirato il pacco gara. Dico anche – aggiunge l’organizzatore – che apriremo una nuova finestra di tre giorni per chi magari non poteva partecipare alla gara il 6 e potrà prendere parte alla corsa nella nuova data».

La gara ha tra i «partner istituzionali» anche l’Assemblea regionale siciliana. Nella conferenza stampa di presentazione della corsa l’organizzazione aveva parlato di «un significativo 25 per cento in più, rispetto allo scorso anno, che costituisce il segnale più importante della crescita esponenziale della Run2Castles in questi anni». In quell’occasione davanti alle macchine fotografiche c’era anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione (Movimento per l’autonomia), «da sempre vicino alla gara», si legge nel comunicato relativo alla conferenza stampa. In quell’occasione Castiglione ha ringraziato «il presidente Gaetano Galvagno», che è il presidente dell’Ars, e «Mario Lombardo per aver realizzato questa straordinaria scommessa sportiva che lega passione, storia, due comuni come Aci Castello e Catania, con un numero di partecipanti eccezionale. Abbiamo bisogno sempre più di eventi così importanti che valorizzano il territorio», aveva aggiunto Castiglione.