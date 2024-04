Elezioni europee, si candida l’ex assessore regionale Ruggero Razza

Foto della pagina Facebook Ruggero Razza

«Ho dato la mia disponibilità a candidarmi alle elezioni europee nella lista di Fratelli d’Italia». Inizia così il video con il quale – su Facebook – l’ex assessore alla Salute della giunta Musumeci, Ruggero Razza, annuncia che sarà candidato per le Europee dell’8 e 9 giugno prossimi. «I prossimi cinque anni saranno fondamentali per l’Italia che vuole cambiare l’Europa, che vuole cambiare Bruxelles, ma saranno molto importanti per la Sicilia che vuole giocare la sua partita, la sua centralità nel Mediterraneo», dice Razza.