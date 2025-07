Catania, rubano una valigia da un’auto in sosta e scappano in scooter

Hanno infranto il vetro di un’auto in sosta e, rubata una valigia al suo interno, sono scappati a bordo di uno scooter. A fermare i due 40enni catanesi in via Vittorio Emanuele II a Catania sono stati i poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, insospettiti dall’avere notato il grosso bagaglio sul mezzo a due ruote.

Fin dai primi momenti del controllo, gli agenti hanno pensato che la valigia fosse stata rubata dai due perché sulla targhetta del bagaglio c’era il nome di un cittadino statunitense. Rintracciato dai poliziotti, l’uomo ha raccontato di trovarsi in vacanza a Catania e di avere parcheggiato, la sera prima, in via Calì, l’auto presa a noleggio. A quel punto, per ricostruire l’intera vicenda, gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. Dalla visione delle registrazioni è emerso che, intorno alle 8 del mattino, uno dei due, fermo vicino all’auto, stava aspettando il momento per entrare in azione e commettere il furto per poi fuggire, con il complice, a bordo di uno scooter.

Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato. Uno dei due, tra l’altro, è risultato già essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Informato il pubblico ministero di turno di quanto avvenuto, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati per direttissima. Il giudice poi, dopo avere convalidato l’arresto, ha applicato a entrambi la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.