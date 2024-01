Palermo: ruba uno scooter elettrico, arrestato un 24enne

Un 24enne palermitano è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato. A fermare i militari, che passavano durante un servizio di controllo del territorio, è stata la ragazza a cui, poco prima, era stato rubato uno scooter elettrico parcheggiato davanti al suo esercizio commerciale.

Iniziate le ricerche, i carabinieri hanno trovato il mezzo nel quartiere Borgo Vecchio. In particolare, hanno notato un giovane che spingeva a mano lo scooter. Il mezzo è stato sequestrato e poi riconsegnato alla proprietaria mentre il 24enne è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo al termine del quale il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.