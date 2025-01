Ruba sei profumi all’aeroporto di Catania, 56enne bloccato a Linate

Immagine generata con IA.

Un 56enne che ha rubato sei profumi, per un valore di circa 700 euro, in un duty free dell’aeroporto di Catania, prima di imbarcarsi su un volo per Milano, è stato identificato e denunciato per furto dalla polizia di frontiera. Agenti lo hanno bloccato al suo arrivo a Linate, dove l’uomo ha consegnato la refurtiva che aveva con sé e che è stata poi restituita ai legittimi proprietari. L’uomo è stato identificato dalla polizia a Catania, assieme alla sua compagna, grazie alla visione dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza dell’aeroporto.