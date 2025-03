Ruba profumi all’aeroporto di Catania: denunciato un 21enne

Un 21enne residente nella provincia di Enna è stato denunciato per furto aggravato: il giovane è stato sorpreso dalla polizia dopo che aveva rubato alcuni profumi da un negozio all’interno dell’aeroporto di Catania. Durante le attività di controllo all’interno dell’area aeroportuale di Fontanarossa, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione sull’ammanco di due profumi del valore commerciale di oltre 260 euro da parte del personale di un esercizio commerciale all’interno della zona delle partenze.

A quel punto, i poliziotti hanno iniziato a cercare un uomo sospettato che era stato descritto dal personale del negozio. In pochi minuti, l’uomo è stato rintracciato nella zona del gate di imbarco, in procinto di partire diretto a Roma con la refurtiva. Raggiunto dagli agenti, realizzando di essere stato scoperto, il 21enne ha consegnato spontaneamente i profumi, ammettendo le proprie responsabilità. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato, mente i profumi recuperati sono stati restituiti ai responsabili dell’esercizio commerciale.