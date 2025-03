Catania, ruba un borsello in un museo: beccato dalle telecamere

Non c’è due senza tre. E, infatti, è il terzo il furto per cui è stato denunciato un 38enne catanese. L’uomo, già pregiudicato per reati specifici, è stato immortalato dalle telecamere mentre usciva da un museo del centro cittadino con un borsello in mano. A presentare la denuncia ai poliziotti è stata la vittima: un dipendente del museo.

Iniziate le indagini, è dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che gli agenti hanno potuto rivedere tutta la scena: in pieno giorno, approfittando del fatto che il cancello del museo fosse stato lasciato aperto, il 38enne sarebbe entrato in portineria, dove in quel momento non c’era nessuno. Pochi minuti dopo, dalle riprese si vede l’uomo che esce dal museo con un borsello in mano e si allontana velocemente.

Nei mesi scorsi, il 38enne si sarebbe reso già reso responsabile di due furti all’interno di due attività commerciali del centro cittadino. In un primo episodio, sarebbe riuscito a impossessarsi di uno zainetto trovato all’interno di un b&b. In un secondo caso, avrebbe invece portato via un cellulare che era stato lasciato per pochi istanti sul bancone di un ristopub. In entrambi le circostanze, fondamentali sono state le immagini registrate dei sistemi di videosorveglianza.