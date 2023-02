Vittoria, tenta di rubare elettrodomestici da un ristorante in disuso. Arrestato 25enne

Avrebbe tentato di rubare elettrodomestici e arnesi di bricolage in un ristorante in disuso a Vittoria, in provincia di Ragusa. Per questo un 25enne pregiudicato per reati contro il patrimonio è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato. A sorprendere il giovane vittoriese intento a portare via un televisore è stato il proprietario del locale. Scoperto, il 25enne avrebbe provato a fuggire proprio mentre davanti al ristorante passava un’auto della polizia che è stata allertata dal titolare. Il ragazzo, che aveva già messo in auto altri elettrodomestici e oggetti da portare via, è stato fermato dagli agenti e da una guardia giurata che nel frattempo era arrivata sul posto. La refurtiva è stata consegnata al proprietario, mentre il 25enne è finito agli arresti domiciliari.