Catania: ruba il cellulare a un uomo che si appisola alla fermata del bus

Avrebbe rubato il cellulare a un pendolare straniero 34enne che, per qualche minuto minuto, si era appisolato alla fermata dell’autobus da Catania a Siracusa. Per questo, un 49enne è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato. La vittima ha presentato una denuncia e gli agenti hanno individuato il presunto autore dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del furto, in via Secchi a Catania.

Risvegliatosi bruscamente, la vittima ha tentato di inseguire il ladro che, però, è riuscito a dileguarsi tra le vie del quartiere del capoluogo etneo. Il giorno seguente si è presentato in commissariato per sporgere denuncia, raccontando ai poliziotti quanto accaduto e fornendo una descrizione del ladro. Avviate le indagini, i poliziotti hanno ricostruito i fatti e riconosciuto il ladro nel 49enne.