Ritrovato il giovane scomparso da Catania: «Era uscito per festeggiare il suo compleanno»

Aggiornamento delle 14: Il giovane è stato ritrovato.

«Era la sera del suo 19esimo compleanno. È uscito di casa per festeggiare e non è più tornato». È la madre di Francesco Scollo ad avere già presentato una denuncia di scomparsa per il figlio che, stando a quanto lui stesso le avrebbe riferito, sarebbe uscito diretto verso l’Afrobar, nella zona della Playa di Catania. Da sabato sera, però, di lui non si hanno più notizie. E i familiari non sanno nemmeno se nel locale dello stabilimento balneare catanese il giovane sia mai arrivato. La madre, infatti, lo ha accompagnato nel punto di incontro che il ragazzo avrebbe fissato con un gruppo di nuovi amici.

Giovani dei quali i parenti non hanno nessun contatto. Gli amici storici, invece, lo avevano sentito solo nel pomeriggio per gli auguri di compleanno. Secondo quanto riferito al nostro giornale, niente farebbe pensare a un allontanamento volontario da parte del ragazzo che è uscito di casa con i documenti e il cellulare che, però, risulta spento. Quando è tornata dalla notte di lavoro, intorno alle 12.30 dell’indomani mattina, la madre non ha trovato il 19enne in casa e ha subito allertato le forze dell’ordine. Le ricerche del giovane – che abita con la madre e il nonno in un appartamento al viale Castagnola nel quartiere Librino di Catania – sono iniziate dagli ospedali. L’esito, però, è stato negativo. Adesso le ricerche del giovane (che non ha un mezzo proprio) sono in corso, anche con l’ausilio dei cani, nella zona della Playa di Catania. Chiunque abbia notizie o informazioni utili per rintracciare Francesco Scollo può contattare le forze dell’ordine.