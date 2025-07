Ritrovato il corpo di una donna in stato di decomposizione a Barcellona Pozzo di Gotto

Il corpo senza vita di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato nel greto del torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto. Il ritrovamento è stato segnalato da un passante. La procura, guidata da Giuseppe Verzera, ha avviato le indagini con il supporto della squadra mobile e del commissariato locale. Sono in corso accertamenti su persone scomparse nella zona, e al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della morte.