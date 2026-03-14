Due risse a Lampedusa, dodici giovani sono stati denunciati

Foto di carabinieri

Dodici giovani denunciati alla procura di Agrigento per due risse scoppiate a Lampedusa la sera dello scorso 22 febbraio. Ad identificare i ragazzi, avvalendosi anche degli impianti di videosorveglianza, sono stati i carabinieri. Tre giovani, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono stati protagonisti di una scazzottata in un locale della movida. Identificati anche gli altri 9, tra cui alcuni poco più che maggiorenni, che al culmine di un diverbio avevano fatto scoppiare una rissa all’esterno di un altro esercizio pubblico.