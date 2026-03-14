Foto di carabinieri

Due risse a Lampedusa, dodici giovani sono stati denunciati

14/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dodici giovani denunciati alla procura di Agrigento per due risse scoppiate a Lampedusa la sera dello scorso 22 febbraio. Ad identificare i ragazzi, avvalendosi anche degli impianti di videosorveglianza, sono stati i carabinieri. Tre giovani, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono stati protagonisti di una scazzottata in un locale della movida. Identificati anche gli altri 9, tra cui alcuni poco più che maggiorenni, che al culmine di un diverbio avevano fatto scoppiare una rissa all’esterno di un altro esercizio pubblico.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
Leggi la notizia

Dodici giovani denunciati alla procura di Agrigento per due risse scoppiate a Lampedusa la sera dello scorso 22 febbraio. Ad identificare i ragazzi, avvalendosi anche degli impianti di videosorveglianza, sono stati i carabinieri. Tre giovani, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono stati protagonisti di una scazzottata in un locale della movida. Identificati […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze