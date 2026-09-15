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Una rissa in alto mare, sulla nave notturna fra Palermo e Napoli, con un ferito e 13 giovani denunciati, tra i 18 e i 20 anni. È il caso per cui è intervenuta la polizia di frontiera marittima, dopo la segnalazione del personale di bordo. All’arrivo della nave in porto, gli agenti hanno ricostruito i fatti, dividendo i litiganti in due gruppi. Uno composto da ragazzi salentini, imbarcatisi a Civitavecchia. L’altro di giovani siciliani, partiti da Palermo. Lo scontro sarebbe nato vicino alla discoteca della nave, forse per una battuta rivolta da un ragazzo del primo gruppo a una ragazza siciliana. Da lì si è passati a una rissa con lancio di tavolini, sedie e suppellettili. Spostandosi lungo i corridoi e la zona degli ascensori, dove si sono verificati calci alla testa su un giovane già svenuto. Il ragazzo ferito è stato ricoverato, ma non sarebbe in pericolo.