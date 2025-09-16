Carini, rissa tra famiglie per la musica alta: dieci denunciati e due feriti

Una banale lite per la musica alta si è trasformata in una violenta rissa familiare a Carini, in provincia di Palermo. Dieci persone, di età compresa tra i 19 e i 61 anni, sono state denunciate dai carabinieri della sezione radiomobile di Carini e della stazione di Terrasini, intervenuti in via Capulone dopo la segnalazione giunta al 112.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra due nuclei familiari, scaturita dal volume elevato della musica proveniente da una delle abitazioni, è rapidamente degenerata. Nel corso della colluttazione, un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito con colpi da arma da taglio al torace e agli avambracci, riportando una prognosi di 10 giorni. Coinvolto anche il padre, 61 anni, che ha subito ematomi e graffi al volto, con una prognosi di 7 giorni. Entrambi sono stati inizialmente visitati presso la guardia medica di Carini, per poi essere trasferiti all’ospedale di Partinico per ulteriori accertamenti. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire le responsabilità dei singoli partecipanti alla rissa e valutare eventuali ulteriori provvedimenti.