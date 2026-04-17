I carabinieri della compagnia di Augusta hanno eseguito quattro ordinanze di obbligo di dimora, emesse dal giudice per le indagini preliminare del tribunale di Siracusa su richiesta della procura. I provvedimenti riguardano quattro giovani: due fratelli di 30 e 26 anni di Villasmundo e altri due, di 26 e 22 anni, originari di Carlentini. I soggetti sono ritenuti responsabili di aver preso parte a una violenta rissa avvenuta la notte del 15 febbraio, all’esterno di un bar di via Vittorio Emanuele, durante i festeggiamenti di Carnevale.

La rissa e il ferito

Nel corso della lite, degenerata rapidamente, il 22enne di Carlentini è stato ferito al volto con un coltello, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Il giovane è stato medicato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Secondo quanto emerso, l’episodio sarebbe scaturito da pregressi dissidi tra le due fazioni coinvolte, sfociati in un’aggressione particolarmente violenta.

Indagini e sviluppi

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Villasmundo, hanno permesso di ricostruire l’accaduto grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto. Durante l’esecuzione delle misure, il 26enne di Carlentini è stato inoltre segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di cocaina e hashish per uso personale. Ulteriori accertamenti restano in corso.