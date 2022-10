Rimosse le quattro auto abbandonate in via Patanè, dove è stato aggredito l’operatore di Sestarete

Sono state rimosse le quattro auto abbandonate in via Patanè nel quartiere Borgo Sanzio, a Catania. La strada dove è stato aggredito Massimo, l’operatore di Sestarete tv che era andato proprio a riprendere quei mezzi. Un lavoro per un reportage a puntate curato dalle redazioni del gruppo Rmb che stanno mappando tutti i mezzi lasciati a occupare la pubblica via, anche grazie alle molte segnalazioni dei lettori di MeridioNews e dei telespettatori. Lì, mentre era ancora con la telecamera in mano a fare il proprio lavoro, è stato aggredito da un cittadino residente della zona infastidito da quelle riprese. Dopo gli insulti e le minacce, l’uomo – di circa 60 anni – è passato a spintoni, pugni e schiaffi. Al Pronto soccorso dove il cameramen è stato medicato, gli hanno dato sette giorni di prognosi.

Questa mattina la polizia municipale ha fatto rimuovere quattro veicoli abbandonati nella strada in cui Massimo è stato aggredito da un residente della zona. «Una pronta risposta – si legge in una nota dell’ufficio stampa del Comune di Catania – contro gli inqualificabili atti di violenza perpetrati a danno di un addetto all’informazione per i cittadini». Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato il comandante dei vigili urbani Stefano Sorbino ad annunciare che, in meno di un mese, da quando è partito il servizio di rimozione, già un centinaio di auto abbandonate (sulle oltre 3200 presenti nel territorio cittadino) sono state portate via.

In questi giorni, attestati di solidarietà e parole di dura condanna per l’aggressione subita dall’operatore sono arrivati dai cittadini, da Assostampa, dai sindacati e anche da molti esponenti del mondo della politica. Le redazioni del gruppo Rmb – MeridioNews e Sestarete tv – continuano una mappare i mezzi abbandonati. Chiunque volesse, può segnalarceli, mandando le indicazioni del luogo e – se possibile – una foto. Si può scrivere agli indirizzi mail redazione@meridionews.it o tglasesta@sestarete.com, ma anche mandare un messaggio privato sulle pagine Facebook o su WhatsApp allo 095913100.