Rifiuti, controlli a Catania: 86 multe da 333 euro e due denunce per abbandono di ingombranti

Controlli e sanzioni nel capoluogo etneo per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e tutelare il decoro urbano. La polizia locale ha intensificato le attività di monitoraggio del conferimento nel sistema porta a porta, con interventi mirati e appostamenti in borghese nei diversi quartieri. Coordinati dal commissario Giuseppe Lizzio, gli agenti del reparto ambientale hanno passato al setaccio diverse aree tra cui Cibali, Nesima, corso Sicilia, via Garibaldi, piazza Montessori, via Santa Sofia Bassa e via Pacinotti, disposte 86 sanzioni amministrative da 333 euro ciascuna a carico di utenti che non hanno rispettato le regole della raccolta differenziata.

Particolare rilievo ha avuto l’operazione condotta giovedì sera in via Plebiscito, nei pressi della chiesa dei Cappuccini. Su segnalazione della centrale operativa, tre pattuglie hanno fermato due uomini di nazionalità straniera colti in flagrante mentre scaricavano circa sei metri cubi di arredi e materiali ingombranti sul suolo pubblico. I due sono stati denunciati a piede libero per abbandono di rifiuti. L’amministrazione comunale ricorda, attraverso una nota inviata alle redazioni giornalistiche, che i controlli proseguiranno senza sosta su tutto il territorio, anche con personale in abiti civili.