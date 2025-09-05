Catania, Sinistra Italiana diffida il sindaco: «La città è una discarica a cielo aperto»

Presa di posizione da parte di Sinistra Italiana contro l’amministrazione comunale di Catania e la ditta Gema, responsabile della raccolta dei rifiuti nel capoluogo etneo. La segreteria cittadina e provinciale ha inviato una diffida al sindaco Enrico Trantino, denunciando la presenza di nuove discariche abusive e la totale assenza di interventi di prevenzione. Il partito ha segnalato un nuovo caso in via Greco, angolo via Gramignani, accanto alla scuola statale Rita Atria, dove da settimane si è formata una megadiscarica di rifiuti comuni. Una situazione che, secondo la nota inviata alla stampa, «non solo mette a rischio la salute di studenti e famiglie, ma è diventata persino oggetto di foto da parte dei turisti, rilanciando l’immagine di una città in condizioni igienico-sanitarie drammatiche».

Sinistra Italiana ricorda inoltre che, secondo il capitolato d’appalto, la Gema ha l’obbligo di raccogliere rifiuti abbandonati «di qualsiasi genere, comprese microdiscariche e cumuli superiori a 5 metri cubi», con l’ulteriore dovere di attuare misure di prevenzione. Per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio, l’articolo 6 del capitolato prevede una penalità di 300 euro. «Quello che stupisce – si legge nella nota – è l’insipienza dell’amministrazione comunale, del tutto insensibile alle richieste dei cittadini che da tempo denunciano queste situazioni». Il partito annuncia che presenterà un esposto in procura, ricordando che l’abbandono di rifiuti su aree pubbliche configura un reato. «Chiediamo al sindaco di intervenire subito – conclude la nota – per portare i rifiuti in discarica, bonificare le aree e restituire salubrità e tranquillità a centinaia di famiglie».