Catania, paziente rifiuta le dimissioni e aggredisce i medici al Garibaldi Nesima

10/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di apprensione nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove un paziente di 44 anni ha minacciato e aggredito verbalmente il personale sanitario. L’uomo, residente a Catania, al rientro da un esame clinico ha reagito con rabbia alla comunicazione delle dimissioni, che i medici avevano disposto dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute. In evidente stato di agitazione, ha prima insultato una cardiologa di turno e successivamente una psichiatra intervenuta in suo supporto.

La situazione ha generato gravi disagi al regolare svolgimento delle attività ospedaliere, costringendo i sanitari a chiedere l’intervento dei carabinieri della stazione di Nesima e del Nucleo Radiomobile. I militari hanno inizialmente tentato un approccio dialogico per riportare la calma, ma di fronte al perdurare dell’atteggiamento aggressivo hanno dovuto bloccare il 44enne, fornendo assistenza ai medici nell’attivazione delle procedure per il trattamento sanitario obbligatorio. L’uomo è stato denunciato con le accuse di interruzione di pubblico servizio e minacce.

