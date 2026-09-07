Foto di Dario De Luca

Proseguono i lavori di ricostruzione del Ponte Agrò, lungo la strada statale 114 Orientale Sicula, tra i territori comunali di Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, nel Messinese. Secondo il cronoprogramma aggiornato diffuso da Anas, la riapertura al traffico dell’infrastruttura è prevista entro la fine di ottobre 2026. L’intervento ha raggiunto complessivamente circa l’87 per cento delle lavorazioni previste dalla perizia di variante approvata. In questa fase sono in corso le attività per l’installazione delle barriere di sicurezza tipo New Jersey.

Le opere da completare

L’obiettivo indicato da Anas è completare entro la metà di ottobre le principali opere necessarie alla riapertura del ponte. Tra gli interventi ancora da ultimare ci sono l’impermeabilizzazione dell’impalcato, la posa delle barriere antirumore, la realizzazione delle pavimentazioni bituminose e l’installazione dei giunti di dilatazione. Una volta concluse queste attività, saranno effettuate le prove di carico e il collaudo statico, passaggi necessari prima della riattivazione della circolazione veicolare.

La proroga non cambia la data della riapertura

Dopo la riapertura resteranno da completare soltanto alcune opere accessorie, che non interferiranno con la viabilità e potranno essere realizzate senza compromettere la piena fruibilità del ponte. La richiesta di proroga del termine contrattuale presentata dall’impresa esecutrice è attualmente al vaglio degli uffici competenti e riguarda proprio il completamento di queste lavorazioni complementari. Secondo Anas, dunque, la richiesta non modifica la riapertura al traffico prevista per ottobre.