Santa Maria di Licodia, operaio cade dalla scala: denunciato il padrone di casa

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Incidente sul lavoro a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dove un operaio di 57 anni è caduto da una scala durante dei lavori di ristrutturazione. Al momento l’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Marco di Catania. Il proprietario di casa, un 66enne, è stato denunciato per lesioni colpose. A intervenire sono stati i carabinieri, che hanno ricostruito come l’operaio stesse compiendo degli interventi sull’impianto elettrico. Il cantiere è stato sequestrato e sul caso indaga la procura di Catania.