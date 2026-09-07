Intervento congiunto di vigili del fuoco e polizia municipale per un cornicione pericolante in un palazzo nei pressi di via Francesco Fusco, a Catania. Gli agenti della polizia municipale hanno provveduto a far spostare le automobili parcheggiate nello slargo Pier Paolo Pasolini, dove si intersecano le vie Caronda, Empedocle, Ingegnere e Palazzotto, per consentire le operazioni in sicurezza.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autoscala, hanno raggiunto il cornicione e provveduto a mettere in sicurezza la parte pericolante, eliminando il rischio di ulteriori distacchi e di possibili conseguenze per i passanti e i veicoli.