Foto di ospedale Cannizzaro di Catania

Stava male ma non abbastanza da impedirgli di alzarsi dalla barella e compiere un’aggressione verso il personale del pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Protagonista un 36enne etneo che ha iniziato a inveire contro medici e infermieri, colpendoli poi con calci e pugni. L’uomo si trovava già nell’area per i pazienti in osservazione. Steso su una barella, in attesa degli esiti degli esami. I primi segnali di nervosismo sono iniziati quando il 36enne ha preteso di essere ricoverato immediatamente, minacciando di morte un medico. Poi ha afferrato una bottiglia d’acqua ossigenata, scagliandola sui tre infermieri arrivati per calmarlo. Continuano con calci e gomitate, oltre a un pugno a uno dei medici. Sul posto sono arrivati i poliziotti, che hanno raccolto la denuncia del personale e fermato l’uomo. Già con precedenti a carico per reati contro la persona. A cui, adesso, si aggiunge l’accusa di lesioni aggravate e gli arresti domiciliari.