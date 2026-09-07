Cronoscalata Monte Erice, indagato il pilota per omicidio stradale

Indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota che ieri è andato fuori strada durante la cronoscalata Monte Erice, provocando due morti e un ferito. La procura di Trapani ha aperto un’inchiesta sull’incidente ed eseguito gli esami alcolemici e tossicologici sul pilota di Caltanissetta. Non si esclude la possibilità di un guasto ai freni, che andrà chiarita con le analisi dei periti sulla Peugeot 308 Tcr. Che ieri ha provocato la morte di due spettatori: Giuseppe Bisconti, 20 anni, e Karol Greco, 18 anni, di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. E il ferimento del commissario di gara Mario Marchetti, ricoverato per un trauma toracico. Ferito lievemente anche un altro concorrente e lo stesso Nicoletti.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo i primi dettagli emersi, appena un minuto dopo la partenza e circa a un terzo del percorso, l’auto di Nicoletti sarebbe prima andata a sbattere contro un muro laterale, infrangendolo. E travolgendo anche le protezioni in rotoballe. Da lì, la Peugeot avrebbe compiuto un volo di circa 60 metri, finendo nell’area dove si trovavano gli spettatori, il commissario di percorso e anche un altro pilota. La gara è stata prima sospesa e poi interrotta in via definitiva. Mentre i Comuni di Belmonte Mezzagno e di Erice hanno proclamato il lutto cittadino.