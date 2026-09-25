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Arrestato due volte nell’arco di 24 ore per avere violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna a Messina. I carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 38enne, già noto alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono allo scorso 15 settembre. Quando l’uomo era stato denunciato per una serie di vessazioni sia fisiche che psicologiche compiute nel tempo ai danni della donna. Attivate le tutele previste dal Codice rosso, i militari avevano eseguito martedì 22 settembre a carico dell’uomo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento all’ex. In serata, però, dopo aver provato invano a contattare telefonicamente la donna per assicurarsi che tutto andasse bene, i militari si sono recati nella sua abitazione. Lì hanno sorpreso il 38enne, che è stato arrestato in flagranza e sottoposto ai domiciliari in un’altra abitazione.

Dopo la convalida dell’arresto, i carabinieri hanno continuato a monitorare il 38enne, bloccandolo nel pomeriggio del 23 settembre mentre avvicinava l’ex compagna. L’uomo è stato nuovamente arrestato, due volte in 24 ore, per poi essere condotto nel carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.