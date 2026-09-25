Oltre 500 dosi di droga e nove microtelefoni trovati a Mineo (in provincia di Catania): arrestati un 65enne e il figlio di 35 anni. Un controllo alla circolazione stradale ha portato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Palagonia alla scoperta. I militari hanno fermato l’auto sulla quale viaggiavano i due uomini.

La perquisizione

Durante le fasi del controllo, padre e figlio entrambi di Ramacca e già noti alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie, hanno mostrato insofferenza. E fornito spiegazioni ritenute incoerenti circa la loro presenza nella zona. Circostanze che hanno portato i carabinieri a procedere alla perquisizione personale e veicolare.

Droga e microtelefoni

Le ricerche hanno consentito di trovare una bottiglia di plastica all’interno della quale erano stati nascosti sei involucri di droga (hashish) e nove microtelefoni cellulari. Il contenitore, posizionato nella zona del sedile anteriore occupato dal passeggero, e quanto in esso occultato è stato sottoposto a sequestro.

Arrestati padre e figlio

Le modalità di confezionamento e occultamento della droga hanno indotto i militari a ritenere che l’hashish fosse destinata alla cessione a terzi. E non al mero uso personale. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, padre e figlio sono stati arrestati. Per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. E messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto il loro accompagnamento nella casa circondariale di Caltagirone.