Siracusa, resti umani sull’isolotto di Ognina: indaga la polizia

È giallo sul ritrovamento di resti umani sull’isolotto di Ognina, nel Siracusano. A fare la scoperta è stato un giovane in vacanza nella zona che, dopo aver raggiunto l’isola a nuoto, ha rinvenuto una mandibola e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il personale della polizia Scientifica, che ha accertato come le ossa rinvenute siano di origine umana e non risalgano all’epoca preistorica. Sono in corso le indagini per chiarire l’origine dei resti e ricostruire le circostanze del ritrovamento.