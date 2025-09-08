Il razzo israeliano trovato al largo di Lampedusa: forse usato per mandare in orbita un satellite spia

08/09/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Un pezzo di gommone che galleggia, un missile o un serbatoio vuoto di un aereo? Sono soltanto alcune delle ipotesi avanzate in queste ore dopo il ritrovamento, nelle acque antistanti Lampedusa da parte del peschereccio Andrea Doria, di un frammento di quello che con ogni probabilità sembra essere un razzo vettore israeliano. Sul reperto, con forma cilindrica, si vede chiaramente dai video che circolano in rete come sia impressa una scritta in ebraico e un logo. Due dettagli fondamentali per cercare di chiarire di cosa potrebbe trattarsi. L’emblema richiama chiaramente l’iconografia aerospaziale con una punta stilizzata, che sembra rappresentare un razzo, con attorno delle orbite e delle stelle, simboli dello spazio. La raffigurazione, come confermano informalmente alcuni esperti al nostro giornale, è legata ai programmi spaziali di Israele, nonostante non si tratti del logo ufficiale dell’Agenzia spaziale israeliana, fondata nel 1983. «Il logo in questione – spiegano a MeridioNews – dovrebbe appartenere ad alcune unità dell’aeronautica israeliana e in particolare a quelle connesse a degli specifici programmi satellitari della difesa spaziale».

Tra questi c’è il programma Ofek, ossia orizzonte. Al centro di questa iniziativa, cominciata nel 1988, c’è un sistema di satelliti da ricognizione o osservazione delle terra per fornire supporto alle forze armate. L’ultimo lancio, il numero 19, è avvenuto tra il 2 e il 3 settembre scorso dalla base aerea di Palmachim. Per lanciare questo genere di satelliti Israele utilizza un razzo chiamato Shavit, che significa cometa. Per raggiungere l’orbita terrestre Shavit ha attraversato tre stadi: in ognuno di questi una diversa parte del razzo utilizza il suo carburante e viene poi sganciata per tornare sulla terra. L’ultimo pezzo a quanto pare potrebbe essere proprio quello recuperato in mare a largo di Lampedusa. Il logo impresso nel frammento è lo stesso che si vede in un video della simulazione digitale del lancio, pubblicato su Youtube dall’account ufficiale del ministero della Difesa di Israele. La stessa immagine compare anche all’inizio del filmato di presentazione di Ofek 19 insieme ai simboli ufficiali della aziende della Difesa israeliana, delle forze armate e del ministero della Difesa. Riuniti proprio nell’ambito dell’operazione di lancio del satellite spia avvenuta a inizio settembre.

«Abbiamo posizionato nello spazio un altro satellite avanzato dotato di capacità di raccolta dati al vertice della tecnologia globale. Lo spazio è una dimensione di combattimento la cui centralità aumenterà nei prossimi anni, e l’attuale satellite rappresenta il salto operativo e tecnologico per preservare e migliorare la superiorità spaziale dello Stato di Israele per i prossimi decenni», ha commentato dopo il lancio Il capo della direzione Comunicazioni satellitari del ministero della Difesa Danny Gold. Il ritrovamento del razzo si inserisce in un contesto particolare per la Sicilia. Da un lato c’è infatti l’attesa per la partenza della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. C’è poi la questione degli aerei di Israele che nei giorni scorsi hanno fatto la spola con l’isola, con atterraggi e partenze dalla base di Sigonella.

«È stata esclusa la presenza di qualsiasi traccia di materiale esplosivo o radioattivo. Dalle prime verifiche tecniche, l’oggetto sembrerebbe riconducibile a un serbatoio supplementare di carburante per aerei, e non a un ordigno militare attivo né tanto meno a un missile spaziale», ha tuttavia spiegato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino. In merito alla possibilità che possa trattarsi di un missile il primo cittadino ha parlato di parole «gravissime e del tutto irresponsabili». Gli indizi però rimandano proprio in quella direzione nonostante al momento non ci siano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità italiane.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
Leggi la notizia

Un pezzo di gommone che galleggia, un missile o un serbatoio vuoto di un aereo? Sono soltanto alcune delle ipotesi avanzate in queste ore dopo il ritrovamento, nelle acque antistanti Lampedusa da parte del peschereccio Andrea Doria, di un frammento di quello che con ogni probabilità sembra essere un razzo vettore israeliano. Sul reperto, con […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]