Ancora rapine ai turisti a Palermo. Le ultime due vittime sono un inglese e un polacco

Foto generata con IA

Due rapine, ai danni di due turisti, sono state commesse nel centro di Palermo. Il primo in via Giuseppe D’Alessi, dove un 30enne inglese è stato accerchiato in un vicolo da quattro giovani che gli hanno portato via il cellulare e gli effetti personali. In via Tommaso Fazello un polacco di 51 anni è stato rapinato di soldi da un uomo armato di coltello che gli ha sottratto soldi e cellulare.