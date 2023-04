Forbici per rapinare supermercato a Lascari. Due giovani ai domiciliari

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno dato esecuzione un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 33enne e di un 29enne palermitani, accusati di una rapina aggravata in concorso commessa lo scorso 14 marzo ai danni di un supermercato di Lascari, in provincia di Palermo. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa con cui sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza, sostanzialmente accolti nel provvedimento cautelare, a carico degli indagati. Secondo l’ipotesi accusatoria, i due giovani, minacciando i due dipendenti dell’esercizio commerciale con un paio di forbici, si sarebbero impossessati dell’incasso, ammontante a circa 370 euro in contanti.